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Genç badmintoncular başarıya doymuyor

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, Hellas Gençler Badminton Turnuvası’nda 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, Hellas Gençler Badminton Turnuvası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.


Yunanistan'ın Mikra Kalamaria kentinde gerçekleşen Hellas Gençler Badminton Turnuvası'nda Türk Milli Takımı'nı temsil eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketleri, yurda 3 madalya ile döndü. 3 gün süren ve toplam 150 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada tek bayanlar kategorisinde Ayça Özgür üçüncü oldu. Bunun yanı sıra tek erkekler kategorisinde Tayfun Taşdemir ikincilik, karışık çiftler kategorisinde boy gösteren Ayça Özgür ve Orçun Öztürk ise üçüncülük derecesi elde etti.


Sporcuların gelecek için umut vaat ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç raketleri ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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