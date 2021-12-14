Genç bandocu yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kahvede iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü çatışmada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç, günler süren hayat mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Yenidere mahallesi Beşevler Meydanı'nda bir kahvede oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle taraflar birbirine silahla ateş etti. Çıkan çatışmada cezaevinden 3 ay önce tahliye edilen Hakan Fere (42) hayatını kaybederken, Mustafakemalpaşa Roman Dernekleri Başkanı Rahmi Tura'nın oğlu Arif Tümer Tura ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Tura, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Arif Tümer Tura'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi Bando Takımında görev aldığı belirtilirken Belediye Başkanı Mehmet Kanar, taziye mesajı yayınladı. Kanar mesajında “Belediye Bandosu ve Mehter Takımı'mızın yetenekli sanatçısı, mesai arkadaşımız Arif Tümer Tura'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.