Genç basketbolcular Osmangazi'den çıkacak

Yapılan basketbol sahaları sayesinde hem gençlerin boş vakitlerini spor yaparak geçirmeleri hem de basketbol sporunun geniş kitlelere yayılması sağlanacak.

Osmangazi Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği inşa ettiği spor tesisleri ile sürdürüyor. Seyirci değil, spor yapan bir nesil yetiştirmek ideali ile ilçenin dört bir yanında spor tesisleri inşa eden Osmangazi Belediyesi, son olarak basketbol sporunun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla TOFAŞ Spor Kulübü ile önemli bir sportif işbirliğine imza attı. TOFAŞ'ın kuruluşunun 50. Yılında 50 Basketbol Sahası Projesi kapsamında Osmangazi'nin 8 farklı bölgesinde 13x15 ölçülerinde özel zemini olan tek potalı basketbol sahaları oluşturacak. İki etap halinde hayata geçirilecek proje kapsamında Soğanlı Nilüfer Parkı, Yunuseli Kanalıcı Caddesi, Yunuseli Yunus Emre Sokak ve Çeltik Parkı'nda yapılacak olan basketbol sahalarının inşaat çalışmalarına başlandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Nilüfer Parkı'nda yapılan basketbol sahası inşaatındaki çalışmaları inceledi. Osmangazi Belediyesi olarak gençleri spor yapmaya teşvik eden çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Dündar, “TOFAŞ Spor Kulübü işbirliğinde yürüttüğümüz proje kapsamında ilçemizin 8 farklı noktasında basketbol sahaları yapıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarında spor yapabilecekleri mekanlar oluşturuyoruz. İki etap halinde yürüttüğümüz proje kapsamında ilk olarak 4 basketbol sahasını inşa edeceğiz. Daha sonra belirlediğimiz noktalara 4 basketbol sahası daha inşa ederek toplamda 8 basketbol sahasını ilçemize kazandıracağız. Çalışmaların tamamlanmasının ardından basketbol oynayan gençler, TOFAŞ Spor Kulübü antrenörleri tarafından izlenecek. Düzenlenecek seçme müsabakalarında keşfedilecek genç yetenekler, Türk basketboluna kazandırılacak” dedi.