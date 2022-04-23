Genç çevreciler ve sağlıkçılar ödüllerine kavuştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'İklim Krizi ve Sağlık' konulu kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Yarışmaya katılan 300 öğrenciden dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye de akıllı saat hediye edildi. Her platformda farkındalık oluşturma hedefiyle düzenlenen yarışmanın jüri üyeliğini, Olay Medya Genel Müdürü Mehmet Ali İnan, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Koçak ve Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt yaptı.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Koçak, "Bu proje ile geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek olan çocuklarımızın kompozisyon yoluyla tüm iklim değişikliğinin genç zihinlerde yansımasının izini sürmeyi hedefledik. Tabi ki iklim krizi ile mücadelede yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına yönelik farkındalık oluşturmayı, sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent için sanatsal duyarlılık da oluşturmak istiyoruz. Bu sebeple bu yıl yapacağımız kompozisyon yarışmamızın teması 'İklim Krizi ve Sağlık' olarak düşündük. Öğrencilerimiz, iklim Krizi ve sağlığı en güzel şekilde kompozisyonlarında yansıtmışlar.Her birini tek tek kutluyorum" dedi.

İlkokul 4. sınıflar kategorisinde dereceye giren İdil Özkan'a bisiklet, ikinci olan Ayaz Erkan'a tablet, Berra Ersoy'a ise akıllı saat takdim edildi. Ödülleri, Hastane Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehtap Koçak, İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt ve Olay Medya Genel Müdürü Mehmet Ali İnan takdim etti.