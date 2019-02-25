“Genç çiftçi akademisi” ilk mezunlarını verdi

Tarım ve hayvancılık sektöründe bilinçli çiftçiler yetiştirmek maksadıyla Bursa'da da başlatılan Genç Çiftçi Akademisi'nin Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki ilk dönemi tamamlandı. Mezunlar diplomalarını alırken, yeni dönem öğrencileri de eğitimlere başlamanın heyecanını yaşadı.

Ziraat Bankası tarafından Türkiye'nin farklı vilayetlerinde başlatılan Genç Çiftçi Akademisi'nin Bursa Uludağ Üniversitesi ile yürütülen ilk etabı tamamlandı. Ziraî faaliyetlerde bulunmak isteyen 18-30 yaş arasında gençlere verilen 5 haftalık teorik ve 2 haftalık pratik eğitimlerden oluşan kursun ilk etabını başarı ile tamamlayan gençler sertifikalarını BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili,Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf ve BUÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı ve Süt Hayvancılığı Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Ak'ın elinden aldı.

Törende konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili, öğrencilerin ilk başladıklarında gözlerinde bir kaygı gördüğünü belirtti. Türkiye'nin en büyük bankasının gençler için büyük bir olanak tanıdığına işaret eden Dekan Prof. Dr. Uğur Bilgili, “Bu kursu iyi değerlendiren gençlerimiz için ciddi bir fırsat kapısının açıldığını düşünüyorum. Gençlerin edindikleri bilgilerle yatırım yapma veya yatırımlarını büyütme şansları olacak. Ben buradan sertifika alan gençlerin birçoğunun da hayvancılık ve tarım sektöründe yatırım yapacaklarını ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Yeni dönem için burada bulunan arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Bol bol soru sorarak ve öğrenerek verimli bir kurs dönemi geçireceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf ise konuşmasında Genç Çiftçi Akademisi'nin Türkiye'nin farklı illerinde devam ettiğine vurgu yaptı. Ülke tarımının geleceğini gençlerin kuracağına inandıklarını kaydeden Ferhat Pişmaf; “Dünyada nüfus yaşlanıyor. Oysa Türkiye nüfusu genç. 31,5 civarında ortalama bir yaş var ancak tarım sektöründe yaş ortalaması 52'ye çıktı. Bu sektörün giderek yaşlandığını gösteriyor. Bizim ülke olarak mutlaka genç nüfusumuzu biran önce bu sektöre kanalize etmemiz gerekiyor. Ziraat Bankası olarak başlattığımız bu proje ile gençlerimizi hem tarım sektörüne kazandırarak yeni ufuklar açmalarını istiyoruz hem de tarım sektörünün yenilikçiliğe açık olan gençler tarafından istenilen seviyelere getirilmesi için çaba gösteriyoruz. 7 hafta boyunca devam eden kurslarımızı tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan gençlerimizi tebrik ediyor, yeni dönem için seçilen ve bugün başlayacak olan arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

BUÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı ve Süt Hayvancılığı Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Ak da Ziraat Bankası tarafından başlatılan projeyi fakülte olarak çok önemsedikleri söyledi. Tarımda sürekliliğin ve geliştirilmenin gençlere bağlı olduğunun altını çizen Prof. Dr. İbrahim AK, “Tarımda sürdürülebilirlik gençlere bağlıdır. O nedenle bu işlere ilgi duyan, bu alanda devam edecek gençlerle bu işin sürdürülebilirliği var. Yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de bu eğitimlerin başlatılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Gençler bu eğitimlerin değerini bilmelidir. Bu standartta ve süre olarak verilen eğitimler ülkemizde yok denecek kadar azdır. İnşallah ülkemiz için ve gençlerimiz için eğitimlerin çok yararlı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Törenin son kısmında proje yöneticileri, mezunlar ve yeni öğrenciler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.