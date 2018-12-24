Genç çifti projesiyle hayatı değişti

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın genç çiftçi projesinden yararlanarak mantar üretimine başlayan genci ziyaret etti.

İznik-Osmaneli sınırında kurduğu mantar üretim tesisi ile âdetâ hayatı değişen Kadir Poyraz'ı (28) ziyaret eden Başkan Osman Sargın, genci tebrik etti. 2016 yılında genç çiftçi projesi ile hayata geçirdiği tesis hakkında bilgi veren Kadir Poyraz, “2016 yılında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kırsal kalkınma destekleri ile hayata geçirdiğim tesis 150 metrekarelik. Üretimlerimize başladık. Kurduğumuz sistem ile tek seferde 13 ton tohum ile üretime başladık. Senede 4 kez tohumları yenileyerek her yenileme süresi arasında yaklaşık 4 ton mantar topluyoruz. Bu da senede yaklaşık 16 ton gibi bir rakama tekâbül ediyor. Tesisimiz klima sisteminden, buhar ve su püskürtmesine kadar, ışık ve ısı sisteminden elektronik sistemine kadar tamamen otomatiktir. Tohumların büyüdüğü her bir komposto içerisi tamamen doğaldır. Hiç bir kimyevî ilaçlamaya mâruz kalmadan üretilen mantarlarımızın bulunduğu tesisimiz bölgemizde tek taşımaktadır” dedi.

Belediye Başkanı Osman Sargın da açıklamasında, “Gençlerimizi devletimiz üretimi teşvik ediyor. Bölgemize ve gençlerimize örnek olacak bu çalışmayı hayata geçiren kardeşimizi kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.