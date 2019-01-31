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Genç çifti tekme tokat döven saldırganlar serbest

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sözlü taciz ettikleri genç kadının erkek arkadaşının tepkisi üzerine saldırıp tekme tokat darp eden 5 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sözlü taciz ettikleri genç kadının erkek arkadaşının tepkisi üzerine saldırıp tekme tokat darp eden 5 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Olay Orhangazi'de bir kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada iki kişinin sözlü tacizine maruz kalan B.A. (24), durumu erkek arkadaşı B.G.'ye (26) bildirdi. B.G. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. B.G. ve B.A. daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafetarya bahçesinde iki arkadaşın yanına gelen 5 kişi B.G.'ye saldırdı. Tekme tokat darp edilen erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalışan B.A., yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapandı. Genç kadın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. B.G.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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