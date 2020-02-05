Karacabey'de Cem Eren'in başkanlığında Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu kuruldu.

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'nin en güçlü taraftar oluşumlarından biri olan Genç Fenerbahçeliler hakkında Karacabey kamuoyunu bilgilendiren Başkan Cem Eren, “Maksadımız Karacabey'deki ailelerin evlatlarını gönül rahatlığıyla aramıza katacağı, ilçenin en büyük sivil toplum örgütünü oluşturmak istiyoruz” dedi.

Sadece maç izleme ve futbolla sınırlanmış bir oluşum olmayacaklarını belirten Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren, “Sosyal sorumluluk projeleriyle, yardım kampanyalarıyla, tarihî ve kültür gezileriyle, spora ve sağlıklı yaşama teşvik edeceğimiz faaliyet ve turnuvalarla, tüm herkese örnek olan aynı zaman da bütün renklere saygıyla bakan bir taraftar topluluğu olacağız. GFB münferitleriyle, alt gruplarıyla, ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm temsilcilikleriyle, Avrupa'da ve dünyada olan her oluşumuyla birlikte ayrılmaz bir bütündür. Genç Fenerbahçe'yi Genç Fenerbahçe yapan tüm oluşumlarımıza teşekkür eder, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber Fenerbahçe'mize destek olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim” ifadesini kullandı.