İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Genç futbolcu kazada ağır yaralandı

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada şarampole uçan otomobilde sürücü ağır yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkiiinde meydana geldi. İnegöl'de Süper Amatör Lig'de oynayan Özkan Şimşek'in kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkararak şarampole uçtu. Kazada ağır yaralanan Şimşek, olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şevket Yılmaz İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek ameliyata alındı. Genç oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.