Genç futbolcular verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Bursa'da Karaman Spor Kulübü futbolcu ve yöneticileri Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından kendilerine verilen sözün tutulmasını istiyor. Şartlarının yetersiz olması sebebi ile bir sene ara verdikleri spor hayatlarına yeniden devam etmeye karar veren Karaman Spor, ligdeki ilk sezonunda namağlup şampiyon olmasının sevincini yaşıyor.

Bursa'da 2015 yılında kurulan Nilüfer Karaman Spor Kulübü, ligdeki ilk sezonda namağlup şampiyon oldu. Gösterdikleri performanstan sonra Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençlere, halı saha ve tesis sözü verdi. Aradan geçen zamana rağmen halı sahaları ve tesisleri yapılmayan futbol kulübü, spor hayatlarına ara vermek zorunda kaldı. Yaklaşık bir senenin ardından yeniden lige dönen ve mücadelelerine devam etmek isteyen sporcular şimdi kendi imkanlarıyla yeni sezona hazırlanıyor.

Nilüfer Karaman Spor Kulübü Basın Sözcüsü Barış Özdemir, takımlarının başarısına temas ederek yaşadıkları maddi sıkıntıların giderilmesini istediklerini kaydetti.

2015 yılında kurulan takımın ilk senesinde namağlup şampiyon olduğunu ve bu takımın daha iyi yerlere gelebileceğini kaydeden Özdemir, “Takımımız kurulduğu günden bu yana tüm sorun ve sıkıntılara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyon oldu. Gençler halı sahaları olmamasına rağmen vazgeçmedi. Bize Mustafa Bozbey tarafından saha ve tesis sözü verildi. Bu sözü canlı yayında vermişti, fakat aradan yıllar geçmesine rağmen söz tutulmadı. Kendimiz yapmak istedik onu da yapmamıza izin verilmedi. Biz destek bekliyoruz, hem büyükşehir belediyesinden hem de Nilüfer Belediyesinden bize sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.

Takımın kaptanı Orçun Kılıç da arkadaşları le birlikte maddi bir beklentileri olmadan gönül verdikleri futbol takımlarının maddi yetersizlikler sebebi ile dağılmasını istemediklerini dile getirdi. Kılıç, “Bizler amatör ligde oynayanlar olarak çok bir maddi beklenti içerisine girmeyiz. Ama en azından bir harçlık verilebilir sporculara. Bu takıma gönül verdik. Maddiyat değil bizi bir arada tutan. Biz maneviyatla bir aradayız. Takımımız ilk senesinde şampiyon oldu. Bir sene maddi yetersizlikler sebebi ile ara verdik ama şimdi başkanımız bizi yine topladı. Bu sezon yine şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Kazanacağımıza inanıyoruz fakat bize verilen sözlerin de tutulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Takımda geçen sezon top koşturan bu sezon ise antrenörlük yapan Nahit Cebeci de takım arkadaşları ile aynı noktada buluştu. Takımın şampiyon olabilecek potansiyelde olduğunu fakat şartlarının uygun olmadığını kaydeden Cebeci, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizi hiç mağdur etmedi ve herkesi yeniden bir araya topladı. Bize verilen saha ve tesis sözü vardı tutulmadı. Bu kadar iyi bir takım saha yetersizliği sebebiyle futbola ara vermesi çok üzücü. Bu sene arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz fakat bize destek verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi yetkilileri ise buradaki alanın büyütülmesi ve spor kulübü tarafından talep edilen inşaatların yapılması için alanın yetersiz olduğunu kaydederek, "Karaman Mahallesi Muhtarlığı buna uygun alan bulunmadığı yönünde görüş belirtti. Eğer yerinde bir büyütme yapılması halinde çevresindeki yetişmiş ağaçların kesilmesi söz konusuydu. Bu konu aynı zamanda mahalle muhtarı ve semt sakinlerinin görüşüne başvurularak olumsuz olarak sonuçlandırıldı" dediler.