Genç girişimcilerde bayrağı Özmen devraldı

Bursa Ticaret Borsası merkez binasında gerçekleştirilenTOBB Bursa Genç Girişimciler İl icra komitesi aylık olağan toplantısında görev dağılımı yeniden gerçekleştirildi.

TOBB Bursa Genç Girişimciler İl icra Kurulu başkanlığı görevine İbrahim Özmen seçildi. Özmen yaptığı ilk açıklamasında BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'na, İlçelerin Genç Girişimciler Kurul Başkanlarına ve Genç Girişimciler İl İcra Kurul üyelerine teşekkür etti.

Özmen “Genç girişimciler olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

TOBB Genç Girişimciler İl İcra Komitesine başarı dileyen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı “Genç girişimcilerin oluşturacağı sinerjiden Bursa olarak faydalanmak istiyoruz. İnanıyorum ki ortaya koyacakları projeler ile inovatif çalışmalar yapacaklardır” dedi

TOBB Bursa Genç Girişimciler İl icra Kurulununilk olağan yönetim kurulu toplantısında Özmen'in yardımcılıklarına Samet Dinçer, Musa Öztürk ve Taylan Devrim Ercan getirildi.