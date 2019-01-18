Genç hemşirenin feci ölümü

Bursa'da bunalıma girip 5. kattan kendini boşluğa bırakan genç hemşire kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, Eflak Caddesi üzerinde bulunan 5. katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre Bursa'da bir devlet hastanesinde kadın doğum bölümünde hemşirelik yapan 32 yaşındaki Elvan İçin, sabah saat 05.00 sularında arkadaşlarıyla otururken sigara içmek için cama çıktı. Camadan kendini boşluğa bırakan genç kadın 5'inci kattan zemine çakıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç hemşireyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Elvan İçin hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, İçin'in arkadaşlarını ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan, Elvan İçin'in 2012 yılında memuriyete başladığı, 2014 yılından itibaren de Bursa'da bir devlet hastanesinde görev yaptığı öğrenildi.