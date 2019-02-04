Genç hentbolcular uygun adım

Hentbol Erkekler Süper Gençler Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Hentbol Genç Takımı 5 maçın 4'ü kazanarak ligde dördüncü sıraya yükseldi.

Hentbol Erkeler Süper Gençler Ligi ikinci etap maçları 28 Ocak - 03 Şubat tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda oynandı. Nilüferli genç hentbolcular Göztepe'yi 24-18, 1955 Batman Belediyespor'u 36-32, Beykoz Belediyespor'u 46-19, Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü'nü 28-21 yenerken, sadece lig lideri Beşiktaş'a yenildi. Nilüfer Belediyespor ligde oynadığı toplam 8 karşılaşmada elde ettiği altı galibiyet ile 12 puan toplayarak, ligde dördüncü sıraya yükseldi.

Tüm yaş kategorilerinde 160 altyapı sporcusu ile Bursa hentboluna hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Nilüfer Belediyespor Altyapı Sorumlusu Funda Geyik, "Genç takımızın elde ettiği puanların yüzde 10'u A takımızın puanına eklenecek ve lig sıralamasında etkili olacak. Bu sorumlulukla maçlarımıza hazırlanıyoruz. Ligde kalan son 3 maçımızı da kazanarak ligde ikinci olmayı hedefliyoruz" dedi.