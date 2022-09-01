Genç istihdamı projesine AB hibesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin genç istihdamına katkı sunmak hedefiyle hazırladığı Ortak Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projesi, Avrupa Birliği'nden hibe almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi ARGE Şube Müdürlüğü, inovasyon ve teknoloji alanında genç istihdamına katkıda bulunmak hedefiyle ‘InnoSmart Together: Ortak Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projesi'ni hazırladı. Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi oluşturup, bu alanda genç istihdamına katkıda bulunmayı hedefleyen projede; Bursa'da yaşayan, girişimcilik faaliyetlerine meraklı, yenilikçi ürünler ve teknoloji alanında girişimcilik fikirlerini ilerletmek isteyen 18-45 yaş arası girişimci adayları hedef kitle olarak belirlendi. Projeyle birlikte, kendi maddi imkânlarıyla iş fikirlerini geliştiremeyen gençlerin girişimcilik yetenekleri, ticari ve sosyal ilişkileri geliştirilecek ve kültürlerin kaynaşmasını sağlayacak faaliyetlere yer verilecek.

‘Ulusal ve yerel iktisadi kalkınma politikalarıyla uyumlu olarak' daha kapsayıcı ve etkili bir yerel girişimcilik ekosistemine katkıda bulunacak olan projenin toplam süresi, 18 ay olarak tasarlandı. Toplam 243 bin 140 Euro bütçeli projenin yüzde 90'ı Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından verilecek hibe ile karşılanacak.