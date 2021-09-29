İhlas Haber Ajansı

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Genç kadın erkek arkadaşını bıçakladı

Bursa’da bir kadın, erkek arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Bursa'da bir kadın, erkek arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı.


Olay sabah saat 08.00 sıralarında merkez Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 207. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir D. (43), sevgilisi Nezahat A.'nın (35) evinin önüne gitti. Aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen münakaşa kavgaya dönüştü. Kadir D., beraber yaşadığı sevgilisini darp etmeye başladı. Nezahat A. ise (KADES) 'Kadın Destek Uygulaması' butonuna basarak yardım istedi. Ardından mutfakta duran bıçağı alarak Kadir D.'yi bıçakla yaraladı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kanlar içinde yere yığılan Kadir D.'yi gördü. Polis ekipleri hemen olay yerine ambulans istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan adamı Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Nezahat A.'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Polis Nezahat A.'yı gözaltına alırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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