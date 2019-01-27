İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç kadının kahreden ölümü

Bursa’da eşiyle birlikte taksi beklerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Bursa'da eşiyle birlikte taksi beklerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.


Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte eve gitmek isteyen Zeynep Tuğçe Deniz Çelik (28), taksi beklemeye başladı. Kontrolden çıkan O.T. (31) yönetimindeki 16 CFY 14 plakalı otomobil ise kaldırımda bekleyen Çelik'e çarptı. Eşinin gözlerinin önünde kanlar içinde kaldığını gören Y.Ç. ise, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.


Uludağ Üniversitesi'ne kaldırılan bir yıllık evli Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan eşi Y.Ç., sinir krizi geçirdi.


Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü O.T. ise çıkarıldığı mahkemece 'taksirle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.