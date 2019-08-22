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Genç karateciye millî görev

Mustafakemalpaşa Belediyespor karatecisi Burak Gencer, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Rize’de düzenlenecek olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında tatamiye çıkıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyespor karatecisi Burak Gencer, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Rize'de düzenlenecek olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında tatamiye çıkıyor.


17-18 Ağustos 2019 tarihlerinde Kocaeli'de yapılan Millî Takım seçmelerinde rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek performansıyla göz dolduran başarılı karateci Burak Gençer müsabakalarda üçüncü oldu. Millî Takım kadrosuna davet edilen Belediyespor karatecisi Burak Gencer, 23-25 Ağustos tarihlerinde genç erkek kategorisinde ay-yıldızlı formayı giyecek. Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Engin Macar da, Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda takımın başında görev alacak.

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