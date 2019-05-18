Genç karikatürcüler sergi açtı

Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi'nde eğitim alan öğrencilerin yılsonu sergisi Konak Kültürevi'nde açıldı.

2012 yılında Nilüfer Belediyesi bünyesinde başlayan karikatür atölyesine ilgi her geçen yıl artıyor. 6 yaşından itibaren pek çok çocuğa, gençlere ve karikatüre gönül veren yüzlerce kişiye eğitim veren atölyenin yılsonu sergisi Konak Kültürevi'nde açıldı. Yıl boyu atölyede eğitim gören 123 öğrencinin çalışmaları ziyaretçilerin izlenimine sunuldu. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği açılışa Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem adına Meclis Üyesi Mustafa Şenyurt da katıldı. “Nilüfer Belediyesi olarak, gençlerimizin soru sormalarına, sorgulamalarına, eleştirmelerine ve farklı bakış açıları kazanmalarına olanak sağlayan eğitimlerimiz ve sanata katkımız devam edecek” diyen Şenyurt, deneyimli karikatüristler Ahmet Aykanat ve Mehmet Kahraman'a verdikleri karikatür eğitimleri nedeni ile teşekkür etti.

Meslekte ellinci yılını geride bırakan Karikatürist Ahmet Aykanat ise, 2012 yılından bu yana Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen, eğitmenliğini üstlendiği kurslarda binin üzerinde öğrenciye eğitim verdiğini belirtti. Aykanat, “Bu süreçte öğrencilerimiz çok başarılı çalışmalar ortaya koydu. Bu da bize büyük güç verdi. Mizah kültürü, gençlerimizin düşünsel gelişimi açısından çok önemli. Onların aldıkları eğitim, hayatlarına kattıkları artı bilgiler ve karakterlerine yansıyacak olumlu niteliklerin yanında, artık sanatın bir dalı halinde olan karikatürcülüğün ülkemizdeki gelişimi açısından umut verici” dedi.

Konuşmaların ardından Ahmet Aykanat'a, Anadolu Karikatürcüler Derneği adına Dernek Başkanı Mehmet Kahraman tarafından karikatür hizmet ödülü verildi ve ayrıca kendisinin bir karikatürü hediye edildi.