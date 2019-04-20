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Genç kız itiraf etti: "Düşmedim, biri beni itti"

Bursa’da kaldığı evin penceresinden düşen kız arkadaşının başında ağıt yakan şahıs müebbet hapis talebiyle yargılanacak.

Bursa'da kaldığı evin penceresinden düşen kız arkadaşının başında ağıt yakan şahıs müebbet hapis talebiyle yargılanacak. Genç kızın pencereden düşmediği, birisinin kendisini ittiği ortaya çıktı.


Olay Doğanbey Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma K. (22) ile erkek arkadaşı İbrahim Y. (30) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Genç kız, tartışırken binanın 4'üncü kattaki evin penceresinden aşağıya atladı. İbrahim Y'nin bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde Fatma K'nin başında ağlayarak 'Sen ne yaptın, sakın ölme' dediği ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Cinayet Büro amirliğince yapılan soruşturmaların ardından şahıs gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede hastanedeki tedavisinin ardından iyileşen Fatma K'nin ifadeleri dikkat çekti. Fatma K, ifadesinde, "Ben elimi pencerenin kenarına koydum. O esnada 2 el beni sert bir şekilde aşağı itti" dedi.


Savcı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açtı. Zanlı önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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