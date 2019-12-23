İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç Kızılay ‘iyilik' ruhunu öğrencilere anlattı

Genç Kızılay Bursa gönüllüleri, Türk Kızılay’ın dünyayı saran merhamet elini geleceğimizin teminatı çocuklarımıza anlatmaya devam ediyor.

Genç Kızılay Bursa gönüllüleri, Türk Kızılay'ın dünyayı saran merhamet elini geleceğimizin teminatı çocuklarımıza anlatmaya devam ediyor.


Genç Kızılay Bursa gönüllüleri faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Mudanya ilçesinde eğitim veren Mütareke İlkokulu'nun hayata geçirdiği ‘Değerler Hey erde' Projesi çerçevesinde okul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölye çalışması renkli görüntülere sahne oldu. Okul idâresi tarafından hayata geçirilen projede, Genç Kızılay Bursa gönüllüleri tarafından ‘yardımseverlik' konusu anlatıldı. Öğrencilere Türk Kızılay ruhu, Türk Kızılay'ın faaliyetleri ve faaliyet alanlarının anlatıldığı programda, öğrencilerin Türk Kızılay bileklikleri, iyilik kumbarası ve sokak hayvanları için farklı materyaller gibi ürünler yaptıkları birçok farklı atölye çalışması gerçekleştirildi.


Programda bilgi çarkı, hafıza kartı gibi oyunlarla öğrenciler eğlenerek öğrenirken, aynı zamanda Genç Kızılay gönüllülerinin program boyunca verdiği bilgileri pekiştirme fırsatı buldu. Programın sonunda öğrenciler, Genç Kızılay Gönüllüleri'nin hazırladıkları ‘iyilik çınarı'na Türk Kızılay ve yardımseverlik konuları ile ilgili görüşlerini yazdıkları metinleri astı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.