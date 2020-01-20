Genç raket Fransa biletini kaptı

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, Avrupa Badminton Şampiyonası için Millî Takım'a seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nın Millî Takım Seçmeleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden toplam 45 sporcunun yer aldığı seçmelere, Bursa'yı temsilen katılan Osmangazi Belediyespor sporcusu Veysel Taşdemir damga vurdu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Taşdemir, şubat ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası için Fransa biletini kaptı.

Elde edilen başarı nedeniyle sporcu ve antrenörünü tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyespor Kulübü'nde 3 bin 962 lisanslı sporcu bulunuyor. Takım ve ferdî branşlarda mücadele eden sporcularımızın tamamı alt yapıdan yetişmiş sporcular. Bizleri her zaman en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bu örneklerimizden bir tanesi Veysel Taşdemir. Genç badmintoncumuz inşallah Avrupa'da da bizleri gururlandıracak” dedi.