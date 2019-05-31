Genç sinemacıların eserleri vizyonda

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Sinema Atölyesi'nin liselerde oluşturduğu sinema kulüplerine katılıp eğitim alan öğrencilerin kendi senaryo ve oyunculuklarıyla hazırlanan kısa filmleri izleyiciyle buluşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Sinema Atölyesi tarafından 2018 - 2019 Eğitim yılı içerisinde pilot uygulama olarak Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer'de seçilen 3 farklı lisede Sinema Kulüpleri oluşturuldu. Yıldırım Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi, Osmangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Nilüfer Feriha Uyar Kız Meslek Lisesinde oluşturulan Sinema Kulüplerine 120'ye yakın öğrenci katıldı. Katılan öğrencilere oyunculuk, senaryo ve film yapım üzerine eğitimler verildi. Eğitimlerin sonunda öğrencilerle birlikte oluşturulan senaryolar yine öğrencilerin oynadığı kısa filmler haline dönüştürüldü. Çekilen filmler 11 Haziran 2019 Salı günü saat 14.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Tayyare Kültür Merkezinde, Yıldırım Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi'nin “Perstektip” Osmangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin “Katılım” ve Nilüfer Feriha Uyar Kız Meslek Lisesi'nin “Bağımlılık” isimli filmleri gösterilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilk kez bir film deneyimi yaşayan öğrencilere programdan sonra katılım belgesi verilecek.