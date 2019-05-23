İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç tasarımcılara başkan morali

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin bir yıl boyunca teknoloji tasarım derslerinde yaptıkları maketlerden oluşan sergiyi gezdi.


Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri, bir yıl boyunca teknoloji tasarım derslerinde yaptıkları maketleri sergiyle görücüye çıkardı. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerinin bire bir ölçekle modellemesiyle yapılan tasarımlar arasında Uludağ, Kapadokya, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Eyüp Sultan Camii, Peri Bacaları gibi önemli mekanlar yer alıyor. Okulun konferans salonundaki serginin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Maketleri tek tek inceleyip, öğrencilerle sohbet eden Başkan Aktaş, çalışmalarda emeği geçen öğrencileri kutladı.


Meslek seçimi noktasında veliler tarafından öğrencilere yapılan baskının doğru olmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Herkes çocuğunun, doktor olmasını, mühendis olmasını veya en iyi okullarda okumasını istiyor. Ancak çocukları sadece bu psikolojiyle yetiştirmek hoş değil. Bu memlekete çiftçi de lazım, kaportacı da terzi de berber çırağı da kuaför de lazım. Hangi işi yaparsak yapalım, bilinçli ve eğitimli yapalım. İyi, ahlaklı ve temiz insanlar olalım. Mühendis ve doktor olmak işin detayı. Bu güzel çalışmalarından dolayı tüm öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.