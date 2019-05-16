Genç tenisçiler profesyonelleri aratmadı

Osmangazi Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen 12 Yaş Karışık Çiftler Tenis İl Birinciliği, sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 12 Yaş Karışık Çiftler Tenis İl Birinciliği, 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılan eleme usulü karşılaşmalarla başladı. 80 sporcunun yer aldığı turnuvada gençler performansları ile profesyonel sporcuları aratmadı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde birinciliği Osmangazi Belediyespor Kulübü'nden Zehra Tunçbilek ve Yenigün Tenis Akademisi'nden Furkan Sevim çifti kazandı. Turnuvanın ikincisi Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları olan Tuna Kaan-Sude Özlem çifti olurken, üçüncülüğü ise Yenigün Tenis Akademisi sporcuları Kuzey Berkman-Enkinas Çelik elde etti. Turnuvada dördüncülük kürsüsüne ise Yenigün Tenis Akademisi sporcuları Gökçe Erkin-Aydın Gencer çifti çıktı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler ve Osmangazi Belediyesi İşletme Müdürü Tamer Balaban, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim ederek, eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi.