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Genç yaşında kansere yenildi

Orhangazi’ye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konan DoğanAta (22) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Orhangazi'ye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konan Doğan


Ata (22) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç adamın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Doğan Ata, bugün ikindi vakti Ortaköy caminde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


Orhangazi'ye bağlı Ortaköy mahallesinde yaşayan Yakup ve Nermin Ata çiftinin en büyük çocukları olan ve 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konan Doğan Ata, 1 yıllık yaşam mücadelesine yenik düşerek dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Uzun tedavi süreci yaşadı


Geçen yıl geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında tetkikleri yapılan ve akciğer kanseri teşhisi konan Doğan Ata, bu tarihten sonra yoğun bir tedavi süreci yaşadı. Bursa'da Uludağ Üniversitesi ve Bursa Onkoloji Hastanesinde tedavi gören Doğan Ata, dün hastanede tedavisi devam ederken aniden fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Doğan Ata, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Ailesi ve Ortaköy yasa boğuldu


Genç adamın amansız bir hastalık sonucu yaşamını yitirmesi, Baba Yakup Ata ve anne Nermin Ata başta olmak üzere yakınları ve yaşadığı Ortaköy mahallesini yasa boğdu. Ata çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü ve tek erkek çocuk olan Doğan Ata, bugün ikindi vakti Ortaköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

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