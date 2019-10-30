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Genç yetenekler kahkahaya boğdu

Mustafakemalpaşa Belediyesi Bölge Tiyatrosu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel sahnelediği 2 perdelik oyunla izleyenleri kahkahaya boğdu.


Ziya Kantir'in yönettiği komedi türünde sahnelenen skeçlerle ilk kez sahneye çıkan genç tiyatro ekibi seyircilerden tam not aldı. Yalıntaş Kültür Merkezini dolduran sanatseverler yaşlaşık 2 saat boyunca kahkaha tufanı yaşadı. Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Uğur Böceği Kültür Merkezi yaz kurslarında eğitim alan oyuncular ilk performanslarının ardından sertifika heyecanı yaşadı. Genç kabiliyetler sertifikalarını Belediye Kültür İşleri Müdürü Yeliz Hatip Özkan'nın elinden aldı.

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