Genç yeteneklerin mücadelesi nefes kesti

İlçe stadında düzenlenene turnuvalara Mustafakemalpaşaspor Belediye, Kavaklıgücüspor, Çimenspor, Selimiyespor ve Mustafakemalpaşa2014 Spor U12 yaş kategorisinde yaklaşık 120 sporcu top koşturdu. 22 dakika tek devre üzerinden oynanan maçlar kıran kırana geçerken her takımın 4 maç oynandığı turnuva sonunda hakem, teknik adam, idareci ve futbolculara Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici tarafından madalyaları takdim edildi.

Turnuvanın sonunda söz alan Başkan Yardımcısı Ekici: ‘'Futbol sadece futbol değildir sözünün derin anlamını bir kez daha idrak ettiğimiz anlamlı bir organizasyonun altına imza attık. U12 Futbol Kulüpleri Turnuvası sporun yanında sevginin, arkadaşlığın, mücadele ruhunun evlatlarımıza aşılandığı çok yönlü bir organizasyon. Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında asıl amacımız çocuklarımıza erdemli ve ahlaklı bireyler olabilmeyi öğretebilmek. Profesyonelleşme yolunda yeteneği olan evlatlarımızı ileriye taşımak için de büyük spor kulüplerine köprü vazifesi görüyoruz. İlçemiz içinden 5 takımın mücadele ettiği turnuvada kabiliyet, fizik ve kondisyon açısından umut vadeden genç yetenekleri izledik. Mücadeleler kıran kıran geçti. Puantaj ve şampiyonluk statüsünün olmadığı turnuvada tüm lisanslı sporcularımıza madalyalarını takdim ettik. Mustafakemalpaşa Belediyesi çatısı altında kültür ve spor faaliyetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Yenilenen yüzü ve eşsiz çim sahasıyla dünya standartlarına ulaşan ilçe stadımızda sadece futbolda değil, tüm branşlarda vatandaşlarımızın hizmet etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın ailelerine, kulüp yöneticilerimize ve evlatlarımıza spor sevgisini aşılayan teknik kadrolarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum'' dedi.