Gençler, dedelerinin şehit düştüğü topraklara gidecek

18-25 yaş arası bin genç Çanakkale'ye götürülecek. Kahvaltı ve öğle yemeği ikramlarını belediyenin üstleneceği organizasyon için kayıtlar 21 Mart Pazartesi gününe kadar belediye binasında alınacak. İlk kafile ise 20 Mart Pazar gecesi yola çıkacak.

İnegöl Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl dönümü kapsamında özel bir tur organizasyonu düzenliyor. Özellikle gençlerin mutlaka Çanakkale'yi görmesi, tarihi bilincin uyanması adına yapılan gezi programı ile 21-31 Mart tarihleri arasında 10 günde bin genç Çanakkale'ye gidecek. 18-25 yaş arası gençlere özel yapılacak gezilerde, kahvaltı ve öğle yemeği İnegöl Belediyesi tarafından ikram edilecek. Geziye katılmak isteyen gençler için kayıtlar bugün itibariyle alınmaya başlarken, 21 Mart Pazartesi gününe kadar kayıtlar devam edecek. İlk kafile ise 20 Mart gecesi yola çıkacak. Gece İnegöl'den hareket edecek grup, rehber eşliğinde Çanakkale'de belirlenen noktaları ziyaret edip ertesi gün 18.00 sıralarında yeniden İnegöl'e dönmüş olacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Çanakkale Zaferi bizlerin tarihinde özellikle öğrenilmesi gereken, yaşanılması gereken bir tarih. Muhakkak suretle gençlerimizin bu alanlara gidip birtakım deneyimleri, hatıratları, şehitlikleri gezerek o alanları tecrübe etmelerini istiyoruz. İnşallah bu, gün gelir bir gün ortaokul öğrencilerinin de okul bitirme noktasında zorunluluğu olur. Benim kalbimden geçen duygu bu. Niye? Çünkü tarihini, geçmişini bilen toplumlar geleceğine daha iyi yön verir. Bu vesileyle bizler de gençlerimizi daha önceki yıllarda bölgeye taşımıştık. Özellikle buradaki önemli merkezlerin gezilmesini istemiştik” dedi.

Gezi kapsamında, Kilitbahir Kalesi (Tabyalar), Seyit Onbaşı (Mecidiyeköy Tabyaları), Şahindere Şehitliği, Hilali Ahmet Müzesi, Şehitler Abidesi, Seddülbahir, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ziyaret edilecek.