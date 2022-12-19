Gençler dijitali, esnaf tecrübesini anlatıyor

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi'nin hayata geçirdiği Genç Girişimci Akademisi çerçevesinde bir araya gelen Bursalı esnaf ve üniversite öğrencileri gelenekselden dijitale ulaşan bir hikayeyi beraber yazıyor.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, KariyerNet, Comio ve Lolons Firmaları'nın iş birliğinde hayata geçirilen “Genç Girişimci Akademisi” bünyesinde eğitim alan gençler, esnafların üretiminin dijital dünyada pazarlanmasını sağlayacak.

Gürsu'da gelenekselden dijitale ulaşan yeni bir yolculuk öyküsü

Gençlerin esnafların ekonomik yolculuğuna dahil olarak, yapılan üretimin e-ticaret dünyasıyla buluşturulmasını sağlayacağı projeyle; Bursalı esnafların dijital dönüşüm süreçlerinin eğitim ve danışmanlık programları ile desteklenmesi ve hızlandırılması, esnafların teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi, küresel rekabet gücünün, üretim ve ihracat kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor. Proje doğrultusunda gerçekleştirilen esnaf öğrenci buluşmalarında, mağaza ziyaretleri, mağaza analizleri ile yeni ve eski ticaret programları üzerine istişareler yapılıyor.

Başkan Işık: “Genç dinamizmi ile esnaf tecrübesini buluşturuyoruz”

“Gençlerimizin sahip oldukları dinamizmi, esnaflarımızın iş tecrübeleriyle birleştirerek, ticaretin dijital dünyayla buluşmasını sağlıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Günümüz dünya koşullarında, teknolojinin gelişmesiyle ulaşılan e-ticaret platformunda var olmak olmazsa olmaz bir durum haline geldi. Bu bağlamda biz de, hem gençlerimizin girişimcilik ruhunu geliştirecek, hem çağın koşullarına uygun gelişimlerini, hem de esnaflarımızın dönüşen dünya ekonomisine uyumunu sağlayacak bu projemizi hayata geçirerek, ekonomimizin canlılığının sürdürülmesine katkımız olsun istedik. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve şahıslara teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimize ve esnaflarımıza hayırlı olsun” dedi.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla oluşturulan Genç Girişimci Akademisi'nde eğitim almakta olan gençler, Dijital Dönüşüm Merkezi (DİJİMER)'de, ‘keşfet-tasarla-sun' akışı ile e-ticaret mağazaları oluşturacak.

Akademi süreçleri, yeni dönem duyuru ve etkinlikler gençgirisimciyiz.com ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.