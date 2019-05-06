Gençler doğayı keşfetti

Bursa'nın yeşil kimliğini daha yakından tanımak, doğal güzelliklerini görebilmek, şehir koşuşturmasından uzak doğal huzuru yaşamak adına düzenlenen etkinliğe, BTB Meclis Üyesi Mustafa Aksu, Başkan Danışmanı Can Aydoğan, BTB personeli ile Bursa`ya eğitim için gelip okudukları şehrin doğal güzelliklerini tarihini öğrenmek isteyen Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu öğrencileri katılım sağladı.

Nilüfer Üçpınar Mevkiinden, İnegazi Mevkiine kadar yaklaşık 9 km'lik güzergahta, rehber eşliğinde yürüyen ekip, Deliklitaş mağarasını da gezerek aynı zamanda yol boyunca doğaya atılmış çöpleri toplayarak çevreye karşı duyarlılıklarını gösterdi.

Yürüyüşün çok verimli geçtiğinin altını çizen BTB Meclis Üyesi Mustafa Aksu “Öncelikle bu tür aktivitelerle verdiği destekle bizim çalışma hayatımıza hem değer hem de motivasyon katan Yönetim Kurulu Başkanımız Özer Matlı'ya teşekkür ediyorum. Bu organizasyonlar hem sağlık hem kültüraçısından büyük önem taşıyor” dedi.

BTB Başkan Danışmanı Can Aydoğanda yaptığı açıklamasında, çeşitli illerden şehrimize gelip üniversite eğitimi alan gençlerimizin Bursa'nın doğal ve tarihi güzelliklerini öğrenmelerine öncelik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Aydoğan “Gençlerimizi birer kültür elçisi olarak görüyoruz” dedi.