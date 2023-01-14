Gençler için bir tesis de Yenibağlar'a

Bursa'da gençlik ve spor projeleriyle gençlerin aktivite alanlarını genişleten Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'ne de Gençlik ve Spor Merkezi kazandırıyor.

Kültür merkezleri, millet kıraathaneleri, spor tesisleri, yeni kütüphaneler, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle özellikle genç nüfusa geniş bir yelpazede hizmetler sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençler için ayrıcalıklı bir tesisi daha Yenibağlar Mahallesi'ne kazandırıyor. İnşaatı devam eden Yenibağlar Gençlik ve Spor Merkezi projesi bünyesinde 1400 metrekare alanlı halı saha, 400 metrekare park, yürüyüş parkuru ve toplamda 200 metrekare iki katlı idari bina inşa ediliyor. Toplam kullanım alanı 420 metrekare olacak idari binada alt katta sahaya hizmet verecek soyunma odaları, antrenör odası, çay ocağı ve ortak kullanım alanları bulunuyor. Binan üst katında ise 140 metrekare alanlı kütüphane ve ders çalışma alanları, idari ofisler ve ortak kullanım alanları yer alıyor. Bina çevresine 600 metrekare sert zemin oluşturulurken, bahçe düzenlemeleri ve otoparkı ile gençlerin buluşma noktası olacak merkezde aynı zamanda haftanın belirli günlerinde diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de verilecek.

Önemli bir ihtiyaçtı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve Yenibağlar Mahalle Muhtarı Adil Gökçe ile birlikte Yenibağlar Gençlik ve Spor Merkezi inşaatını inceledi. Yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı bölgede özellikle gençlere hizmet verecek tesisin ciddi bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bölge gençlerine hizmet verecek bir tesisi yapmakla ilgili sözümüz vardı. Biraz gecikmeli de olsa inşaata başladık. Spor yapmak isteyen veya ders çalışmak isteyen gençlerimiz burada kaliteli zaman geçirebilecek. İnşallah Nisan sonu tamamlayıp, Mayıs gibi hizmete açmayı planlıyoruz. Tesislerimiz şimdiden hayırlı olsun” dedi.