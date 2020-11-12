İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençler için güç birliği artıyor

Gürsu Belediyesi, genç girişimcilere yönelik hayata geçirdiği projeler için güç birliğini arttırıyor.


Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi'nin Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (DOSABSİAD) ile imzalanan iş birliği protokolüyle, projelerin uygulanmasındaki güç birliği daha da genişletildi.


Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi koordinasyonunda, gençlerin, girişimcilik, sosyal gelişim ve istihdam konu başlıklarında gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, kurum ve kuruluşlarla imzalanan iş birliği protokollerinden biri de DOSABSİAD ile imzalandı.


“Gençlerimizin gelişimini sağlama yolunda pusula vazifesi gören Kolektif Kariyer Merkezimiz tarafından üretilen projelere ilişkin olarak kurum ve kuruluşlarla imzaladığımız iş birliği protokolleriyle güç birliğini arttırmaktayız” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimiz için, bizimle birlikte elini taşın altına koyan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah onlarla birlikte elde ettiğimiz güç birliğiyle gençlerimiz için, gençlerimizle birlikte, çok güzel işler başaracağız. Gençlerimizin yolunu aydınlatmamıza verdikleri destek için derneğimize teşekkür ediyorum" dedi.


Gençlerin gelişimi için iş birliği yapmaktan memnun olduklarını ifade eden DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çelikel, gençlerin geleceğine yönelik böyle güzel projeleri hayata geçirdikleri için Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a teşekkür etti.


Gürsu Kolektif Kariyer Merkezi tarafından üretilen projelerle; kamu, sanayi ve üniversite işbirliğinde, genç girişimcilerin, Türkiye'nin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerinde önderlik edilmesi hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.