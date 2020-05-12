Gençler için yeni merkez hazırlanıyor

İnegöl Belediyesi, Gençlik Merkezi'nin alt katında daha önce kafe olarak hizmet veren tarihi binayı gençlerin kullanımına sunmak için çalışmalara başladı.

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirerek modern bir İnegöl oluşturma adına çaba sarf eden İnegöl Belediyesi, gençler için yeni bir projenin startını verdi. Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'nin alt katında daha önce kafe olarak hizmet veren tarihi bina, yeni yüzüyle özellikle öğrencilere büyük fayda sağlayacak bir merkeze dönüşecek.

Başkan Taban binayı inceledi

Projeleri hazırlanan ve yapım çalışmaları için gün sayan alanda, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte incelemelerde bulundu. Taban, yapılacak çalışma hakkında bilgi alıp kamuoyuna merkez hakkında açıklama yaptı.

185 öğrenci kapasiteli merkez

Tarihi binayı belediye hizmetlerinde kullanmayı uygun bulduklarını ifade eden Başkan Taban, “Şuanda Gençlik Merkezi diye isimlendirdiğimiz tarihi binadayız. Bu binada daha önce özel sektör işletmecileri yer aldı. Fakat aldığımız karar gereği burayı özel sektör yerine belediyemizin hizmetlerini, kültürel hizmetlerini devam ettirmek arzusu içerisindeyiz. İşletmeciyle de süreci tamamlamış olduk. Arkadaşlarımızdan düzenlemeyle ve süreçle ilgili bilgi aldık. Burada inşallah yine ismini şuan henüz belirlemedik ancak Millet Kıraathanesi tarzında güzel bir çalışma alanı oluşturacağız. 185 öğrencinin gelip şehrin merkezinde kolayca ulaşabileceği bir merkez olacak. Öğrencilerimiz tarihi binanın o mistik havası içerisinde huzurlu şekilde derslerini çalışabilecekler” dedi.

İnegöl'de fayda sağlayacak

Taban, İnegöl'e fayda sağlayacak bir proje olduğuna da değinerek “Bu ortam merkezde olması, kolay erişilebilir olması ve geniş bir alana sahip olmasından dolayı İnegöl'e önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz tarafından kabul göreceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz bir Nöbetçi Kitaphane uygulamamız var. Burada da yine çalışma zaman dilimini esnek tutarak olabildiğince gençlerimize öğrencilik süreçlerinde destek olabilme arzusu içerisindeyiz. Burada tabi yine yapmış olduğumuz sunumlarla, otomatlardan içecek ve çorba sunulması gibi ikramlarımız da olacak. Şuanda projenin başlangıç aşamasındayız. Burada sanal gerçeklik gibi farklı bir çalışmayı da hayata geçirmek istiyoruz. Merak eden, dileyen herkesin istifade edebileceği bir sanal gerçeklik alanı oluşturmak istiyoruz. Bunları gördükten sonra gerçekten bakış açıları çok fazla değişebiliyor insanların. İnşallah yapılan çalışmayı en kısa zamanda tamamlamak istiyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.