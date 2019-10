Gençler iyilik hareketine güç vermek için toplandı

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrenicisi Türk Kızılay gönüllüsü gençleri Kızılay Gençlik Kampında biraraya getirerek, eğitim ve eğlence ile dolu bir gün yaşattı. Gün boyu süren organizasyonda gönüllü gençlerle oryantasyon çalışmaları yapılırken, aynı zamanda çeşitli oyunlarla eğlenceli anlar yaşandı.

Organizasyon hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, gençlerin her alanda olduğu gibi Türk Kızılay'ın dünyayı saran iyilik hareketinin yayılması ve yaşatılması açısından önemine vurgu yaptı. Türk Kızılay'ın her yaştan, her kesimden bağışçıları ve gönüllüleri sayesinde dünyaya örnek bir kurum haline geldiğini ifade eden Başkan Gürkan, iyilik hareketine destek veren herkese teşekkür etti.