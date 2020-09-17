Gençler Mevlânâ için yazacak

Osmangazi Belediyesi'nin edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak maksadıyla bu yıl 10'ncusunu düzenlediği Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması başladı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle tertip edilen Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması'nın tanıtım toplantısı Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleşti. Tanıtım toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer katıldı. Gençlerin, Hazreti Mevlânâ'nın sevgisini istedikleri gibi anlatacakları yarışmanın bu yıl konusu serbest olarak belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Dündar, kültürel çalışmalara önem verdiklerine dikkat çekerek, “Belediyemizin 12 kültür merkezi var. Bu kültür merkezlerinde birçok faaliyeti toplumun farklı kesimleriyle icra ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu merkezlerden faydalanabilmeleri için zemin hazırlıyoruz. Edebiyat ve kültürle gönülleri fethediyoruz. İnşallah, yakın zamanda merkezlerimize bir yenisini daha ekleyerek Şadırvanlı Han'ı hizmetinize sunacağız” dedi.

Mevlânâ Şiir Yarışması'na ilginin her yıl daha da arttığını ifade eden Başkan Dündar, yeni şairlerin Türk edebiyatına kazandırılmasına zemin hazırladıklarını söyledi. Dündar, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz yarışmamızı Milli Eğitim Bakanlığı kontrolü ile gerçekleştiriyoruz. Bu yarışma ile geleceğin şairlerini yetiştiriyoruz. Yarışma neticesinde jüri üyelerimizin beğendiği eserler kitap haline getiriliyor. Bu yıl öğrencilerimiz eserlerini Mevlana başlığı altında serbest olarak yazacak. Bütün edebiyatsever öğrencilerimizi yarışmamıza davet ediyorum” diye konuştu.

“Öğrenci okumaya teşvik ediliyor”

Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür eden Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de, “Anadolu'nun Türk ve İslâmlaşmasında önemli rol oynayan Hazreti Mevlânâ'nın, belediyemizin düzenlediği faaliyetle her yıl anılması bizleri oldukça mutlu ediyor. Öğrencilerimiz, Mevlânâ'yı yazabilmek için detaylı bir araştırmaya giriyor. Burada öğrenci okumaya teşvik ediliyor. Başkanımız, yatırım projelerinin yanında eğitim ve kültür alanında da ciddi çalışmalar yapıyor. Yarışmaya katılacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Yarışmanın müracaatları, mevlanasiiryarismasi@osmangazi.bel.tr adresine e-posta yoluyla yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyen genç şairler, (0224) 270 70 42 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek. Yarışma sonunda ise birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve mansiyon ödülleri için de 3 adet biner TL verilecek.