İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençler sabah namazında buluşuyor

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği programda, gençler 5 Şubat Cuma günü sabah namazında Ulu Cami’de buluşuyor.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği programda, gençler 5 Şubat Cuma günü sabah namazında Ulu Cami'de buluşuyor.


Bursalı gençler, sabah namazında Ulu Cami'de buluşacak. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği program, 5 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Çok sayıda üniversite öğrencisinin katılım göstereceği buluşmada sabah namazının ardından basın açıklaması gerçekleştirilecek. Müslümanlar birleşim diye bir ara gelmeye çalışan öğrenciler, Bursalı gençleri de sabah namazında Ulu Cami'ye davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.