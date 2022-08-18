Gençler sahne tozunu Osmangazi'de yutuyor

Osmangazi Belediyesi'nin çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği Tiyatro Okulu'nda öğrenciler sahne tozu yutuyor.

Gerçekleştirdiği kurslar ile tiyatro dünyasına yeni yetenekler kazandıran Osmangazi Belediyesi, bu yıl 15 kursiyerle yeni sezona ‘merhaba' dedi. Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kursta öğrenciler, Bursa Devlet Tiyatrosu Oyuncusu Kübra Tüzgün eşliğinde dönem boyunca sahne bilgisi, rol, mimik ve beden dili gibi tiyatronun temel unsurlarını öğrendi.

Teorik bilgilerini Eylül ayında sahneleyecekleri Carlo Goldoni'nin Yalancı oyunu ile taçlandıracaklarını söyleyen kurs eğitmeni Tüzgün, “Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu'nda öğrencilerimiz güzel bir uyum yakaladı. Bu uyum dolayısıyla sahnemize iyi enerji yansıttı. Burada çocuklarımız drama eğitimlerinden yararlanırken, gençlerimiz de konservatuvara hazırlanma imkânı buluyor. Onların gözlerinde gördüğüm heyecan ve ışık beni oldukça mutlu ediyor. Yeni dönemde sahnede yer almak isteyen herkes kurslarımıza gelebilir” dedi.

Kurstan faydalanan tiyatro tutkunları ise kendilerine böylesine önemli bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.