Gençler şehre ‘renk' kattı

Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla bir araya gelen profesyonel graffiti sanatçıları, lise ve üniversite öğrencileri, Merinos Parkı'nın iç duvarlarını boyadı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Kent Estetiği şube müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleşen ‘Gençler Şehre Renk Katıyor' isimli organizasyona Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de katıldı. Demir, eline fırçayı alarak öğrencilere eşlik etti. Onlarca genç, etkinlik çerçevesinde Merinos Parkı'nın duvarlarını yazı ve çizimlerle şekillendirdi. Bütün masrafların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı ve 3 gün süren organizasyon, çektirilen toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu. Yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir graffiti grubunun kurulacağı ve benzer faaliyetlerin periyodik olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Graffiti nedir?

Graffiti, kamusal bir alanda yer alan duvar ya da yüzeylere çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ile çizimlere verilen addır.