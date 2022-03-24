Gençler siyaset provasını mecliste yaptı

Geleceğin yerel yöneticileri ve siyasetçileri olmaya hazırlanan Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda meclis simülasyonu yaptı.

Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu, öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sunmak, aktif siyasette rol almak isteyen gençlerin hitap etme yetenekleri güçlendirmek hedefiyle düzenlendiği Meclis Simülasyonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis Başkanı, katipler, grup başkanları ve üyelerin üniversiteli gençlerden oluştuğu 6. Dönem 2. Gençlik Meclisi Olağan Meclis Toplantısı'nda akıllı şehir, akıllı insan ve akıllı yönetişim üzerine gruplar tartışmalarda bulundu, önergeler sundu. Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantılarını aratmayan profesyonellikte yapılan etkinliği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da meclis sıralarından izledi.

Geleceğin yöneticileri olacak gençleri meclis salonunda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yaklaşık yarım saatlik süreçte gençleri dinleme imkanına sahip oldum. Hazırlıklı, çok donanımlı olduklarını gördüm. Bir kere çok mutlu olduğumu ifade edeyim. Tabi yetişmiş iş gücü, yetişmiş beyin gücü bizim için çok değerli ve kıymetli. Gençlerimize sahada tatbikat sağlamak noktasında da son yıllarda güzel gelişmeler var. Genç milletvekillerimiz, genç meclis üyelerimiz, genç belediye başkanlarımız var artık. Onlara bu noktada ev sahipliği yapmak, onları burada ağırlamak bizim için de büyük bir mutluluk. Ben tüm genç kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerine bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” dedi.

Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu Başkanı Mustafa Burak Çelik de, "Siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sunmak, ileride siyasette aktif rol almak isteyenlerin hitap yeteneklerini güçlendirmek hedefiyle çalışmalarımız sürüyor. Üç konu başlığı ele alınarak, üç grup kurularak, toplantımız devam etti. Akıllı şehir, akıllı insan ve akıllı yönetişim üzerine gruplar tartışmalarda bulundu, önergeler sundu. Önergeler doğrultusunda arkadaşlarımız gözlemlediği problemleri dile getirerek, çözüm önerilerini sundu. Bu etkinlikte meclis salonunu bizlere açan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.