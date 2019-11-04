Gençler üniversiteye Bursa Büyükşehir Belediyesi ile hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi'nce Soğukkuyu Mahallesi'nde kurulan ve lise öğrencilerini üniversiteye hazırlayan BUSMEK Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete alındı.

Başta ev hanımları olmak üzere verdiği kurslarla gençleri hayata hazırlayan BUSMEK, bir kurs merkezini daha vatandaşların istifadesine sundu. Soğukkuyu Mahallesi Hürriyet İş Merkezi'nde 35 derslikli olarak planlanan ve lise öğrencileri ile mezunlarına hafta içi ve hafta sonu üniversiteye hazırlık kursları verecek olan BUSMEK Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Lise mezunlarının hafta içi, okulu devam edenlerin ise hafta sonu olmak üzere toplamda bin 500 öğrencinin yararlanacağı kursun açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Soğukkuyu Mahalle Muhtarı Nevin Günday ile davetliler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara hizmette 14 yılı geride bırakan BUSMEK'in yetişkin eğitiminde öncü kurum kimliğine sahip olduğunu söyledi. ‘Hayat boyu öğrenme' anlayışıyla nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam eden BUSMEK'in yılda ortalama 30 bin kursiyere eğitim verdiğini kaydeden Başkan Aktaş, “2006'dan bu yana ücretsiz ve kaliteli eğitimin adresi olan BUSMEK, 30 farklı mekânda, eğitim ve sosyal faaliyetler yürütmeye devam etmektedir. Bursalıların artan ilgisi sayesinde hizmet çıtasını dikkat çekici düzeyde yükselten BUSMEK, adeta bir ‘halk üniversitesi' konumundadır. Mesleki ve teknik eğitimden geleneksel sanatlara, gösteri sanatlarından kişisel gelişime kadar pek çok branşta Bursalıların yoğun ilgisini gören BUSMEK kurslarında, alanında uzman usta öğreticiler eğitim vermektedir. sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra, eğitim sürecini destekleyici ve tamamlayıcı nitelikteki hizmetler de kurumun önemli faaliyetlerindendir. Ücretsiz verilen bu hizmetler; sergi ve fuarlar, seminerler, yayınlar, kursiyer eserlerinin satışı, atölye faaliyetleri, yarışmalar ve sempozyumlar gibi etkinliklerdir. BUSMEK'in faaliyet alanı olan eğitimlerin dışındaki bu tür çalışmalar da yetişkin eğitimi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Böylelikle Bursa'nın kültürel dokusuna da önemli katkıda bulunulmaktadır” dedi.

Bugüne kadar 234 bin 503 kişiye eğitim veren BUSMEK'e 2019-2020 döneminde 26 bin 925 kişinin ön kayıt yaptırdığını ve şu anda 250 branşta 13 bin kursiyerin eğitimlerine devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “2017-2018 döneminde eğitim yelpazemize liselere hazırlanan öğrencileri de ekleyerek, 135 gencimize eğitime destek kursları verdik. Ardından, geçtiğimiz 2018-2019 döneminde, üniversiteye hazırlanan gençlerimizin talepleri üzerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarımızı da açtık. Liselere Geçiş Sınavı (YGS) hazırlık kurslarımız, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. 2018-2019 döneminde, YKS gruplarında 561, LGS gruplarında da 245 öğrencimiz ücretsiz kurslarımıza katıldı. Ayrıca içinde bulunduğumuz 2019-2020 eğitim öğretim yılında bu kurslarımıza olan ilgi daha da artarak, başvuru sayısı 2000'e ulaştı. Böylelikle, örgün eğitimde Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezimizde, hafta içi ve hafta sonu YKS gruplarında; sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde toplam 999 öğrencimize, hafta sonu LGS grubunda 356 öğrencimize, toplamda da bin 355 öğrencimize ücretsiz eğitim vermekteyiz. Bunlara ek olarak, Mustafakemalpaşa'da YKS kurslarında 250, Orhangazi ve İznik'te ise LGS kurslarında 320 öğrenciye eğitim vererek, BUSMEK sayesinde gençlerimizin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, açılış konuşmasının ardından sınava hazırlık merkezinin açılış kurdelesini kesti. Başkan Aktaş, açılın ardından beraberindekilerle birlikte dersliklere girerek, öğrencilerle sohbet etti. Açılış töreninde, Soğukkuyu Mahalle Muhtarı Nevin Günday da bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.