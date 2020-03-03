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Gençlerden 2 gümüş madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Ahmet Yağan ve Mehmet Can Üngör, Sivas’ta düzenlenen Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ikincilik madalyası kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Ahmet Yağan ve Mehmet Can Üngör, Sivas'ta düzenlenen Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik madalyası kazandı.


Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Sivas'ta yapıldı. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada 14'ü Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olmak üzere 350 sporcu madalya için mücadele etti. Büyükşehirli sporculardan 62 kiloda Ahmet Yağan ve 100 kiloda Mehmet Can Üngör finalde rakiplerine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, milli takım kampına girmeye hak kazandı. Şampiyonanın ardından Ahmet Yağan tertip komitesi tarafından ‘En Centilmen Sporcu' ödülüne layık görüldü.

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