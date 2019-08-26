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Gençlerden ikincilik kupası

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bisiklet Takımı, ‘Bisiklet Türkiye Şampiyonası 3.

Etap Yarışları'nda ikincilik elde etti.


Bisiklet Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen ‘Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yol Yarışları', 24-25 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Yarışmacılar, 77 kilometre uzunluktaki parkuru yine Perre Antik şehrinde tamamladı. Yarışlarda Arda Işık, Emir Uzun, Ahmet Emre Yıldız ve Barış Akkoyun olmak üzere 4 sporcuyla mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikincilik kupasının sahibi oldu.


Bu sezon yetiştirdiği sporcularla dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. Kazandıkları ikincilik kupasının önemli olduğunu söyleyen genç sporcular, ekim ayında Alanya'da yapılacak 4. etap yarışlarında hedeflerinin ilk üç arasında yer almak olduğunu söyledi.

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