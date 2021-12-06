Gençleri sanal dünyadan gerçek hayata çeken proje

Bursa'da gençleri sanal oyunların yol açtığı dijital bağımlılıktan kurtararak gerçek hayatta takım olmaya teşvik edecek proje hayata geçti. Güçyetmez Spor Akademisi tarafından ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklar ile gençleri basketbol ve voleybola yönlendirmek için seçmeler yapıldı. Seçmelerde başarılı olanlar, takımlarda ter dökecek.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında dijital bağımlılık özellikle çocuklarda ve gençlerde büyük artış gösterdi. Bedenen ve zihnen birçok olumsuzluğu beraberinde getiren dijital bağımlılıkla mücadelede Bursa'da örnek bir proje hayata geçti. Güçyetmez Spor Akademisi hafta sonu düzenlediği etkinlikle gençleri spora alıştırmak için önemli bir adım attı. Güçyetmez Spor Akademisi Kurucusu Mustafa Güçyetmez, basketbol alanında yaklaşık 4 yıldır yürüttükleri çalışmalarda bugüne kadar binin üzerinde çocuk ve genci sporla tanıştırdıklarını belirterek, basketbolun yanı sıra, voleybolda da takımlar oluşturma kararı aldıklarını söyledi. Voleybol alanında uzman bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını ifade eden Güçyetmez, “Ailelerimiz artık son derece bilinçli. Derslerdeki başarının mutlaka bir sportif faaliyetle desteklenmesinin önemini biliyor. Dijital bağımlılığın azalması, spor yaparak ruh ve beden sağlığının gelişimine katkı sağlanması, pandemi sonrası hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmeyle oluşan obezite sorununa çözüm üretmek için bu çalışmayı ortaya koyduk. Amacımız, Sanal dünyadaki oyunlarda başarı yada başarısızlık duygusu bir yana, gerçek hayattaki kazanma/kaybetme duygusunu çocuklara kazandırarak, kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sporun kendilerine sağlayacağı disiplin ile beden gelişimi için bir projemizi daha hayata geçirerek, basketbol ve voleybol seçmeleri yaptık. Çocuklarımız aileleriyle birlikte bu seçmelere katılarak yeteneklerini ortaya koydular. Seçmelere katılan bütün ailelere teşekkür ediyorum” dedi.

Basketbol ve voleybol seçmelerinde başarılı olanlar, Güçyetmez Spor Akademisi bünyesinde eğitim alarak, çeşitli gruplarda takımlar oluşturacak.