Gençlerin gözünden Bursa müzeleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Seç Müzeni, Çek Hikayeni, Kazan Ödülünü' temalı Bursa ili liselerarası video çekimi yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmanın birincisi Ezgi Diken, ikincisi Batuhan Koç ve üçüncüsü Kader Kahraman'a ödüllerini, düzenlenen törenle verdi.

Bursa'nın yaşayan müzeleri film platosuna döndü. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından müzelerin tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen liselerarası video çekimi yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Seç Müzeni, Çek Hikayeni, Kazan Ödülünü' temalı Bursa ili liselerarası video çekimi yarışmasıyla gençlerin ilgisini müzelere çekmek, müzelerin popüler mekânlar haline dönüşmesini sağlamak ve gençlerin hayal gücünü kullanmalarına fırsat vererek geleceğin görsel sanatçılarının bakış açısı ile müzelerin ve müze eserlerinin tanıtımının sağlanması amaçlandı.

Yarışma amacına ulaştı

Amacına ulaşan yarışmada öğrenciler, filmleri için Bursa Kent Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Karagöz Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Bursa Bıçak Müzesi, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi, Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, Arkeopark Açık Hava Müzesi, El Nakışları Müzesi, Muradiye Mezar Taşları Müzesi ile Muradiye Medresesi Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde çekimler yaptı.

Yarışmada dereceye giren videolar, 31 Mayıs'ta ‘Bursa Müze' youtube kanalına yüklendi, 11 Haziran'da youtube beğeni sayısı ve jüri değerlendirmesinin kriterine uyan 3 videonun dereceye girdiği belirlendi.

Genç yeteneklerin ödülleri Başkan Aktaş'tan

Yarışmada Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ezgi Diken birinci, Özel Özlüce Sınav Koleji öğrencisi Batuhan Koç ikinci ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kader Kahraman da üçüncü oldu. Başarılı gençlere ödüllerini, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

Başkan Aktaş, Merinos AKKM Müzeler galeri alanında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, “Bu şehrin tarihi ve geçmişi var. 81 il de çok güzeldir ama Bursa, gerçekten bunların ötesinde bir güzelliğe sahip. Bursa'da yaşayan, burada üreten herkes çok değerli” diyerek, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan şehrin değerine ve müzelerin de Bursa için önemine vurgu yaptı.

Dereceye giren gençleri tebrik eden Başkan Aktaş, yarışmanın birincisine popüler aksiyon kamerası, ikinciye akıllı cep telefonu ve üçüncüye de kameralı mini drone hediye edildiğini sözlerine ekledi. Yarışmada derece alan kısa filmler de ilgiyle izlendi.