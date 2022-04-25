İhlas Haber Ajansı

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Gençlerin ''kız'' kavgası, meydan muharebesine döndü

Bursa’da bir grup genç, ’’kız’’ meselesi yüzünden birbirine girdi.

Bursa'da bir grup genç, ''kız'' meselesi yüzünden birbirine girdi. Birbirlerine acımasızca vuran gençlerin bu kavgası kameralara yansıdı.


Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, bir grup genç, ''kız'' meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gençler birbirlerine acımasızca vururken arkadaşlarının kavga ettiğini görenler diğer gençler, kavgaya dahil oldu. Olay yerinde tesadüfen bulunan polis ekipleri tarafından kavga ayrıldı.


Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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