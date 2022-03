Nilüfer Belediyesi bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gençlerle Yarına Bir Adım' eğitim programına katılan gençlere sertifikalarını takdim etti.

Nilüfer Belediyesi bu yıl ikincisini düzenlediği, 'Gençlerle Yarına Bir Adım' eğitimleri tamamlandı. 18- 25 yaş aralığındaki gençlerin yeni nesil kişisel gelişim becerileri kazanarak iş hayatlarında öne çıkmalarını sağlamak hedefiyle çevrim içi düzenlenen eğitimler 3 ay sürdü. Katılımcılar, proje kapsamında eğitmen Bülent Gizer'den; liderlik, etkili iletişim, takım olabilmek, müzakere teknikleri, zaman yönetimi gibi konularda eğitimler aldı. Projenin sertifika töreni Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde düzenlendi. 67 başvurunun alındığı projede, eğitimlerin tümüne katılım gösteren 32 katılımcı sertifika almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ekonomik kriz ve işsizlik gibi sorunlarla yüz yüze olduğumuz günümüzde, siz gençler için iş hayatında varlık göstermek ve başarılı olmak giderek zorlaşıyor. Her geçen gün çıta yükseliyor ve bu rekabet ortamında sizler birden fazla yabancı dil bilmek, farklı teknolojik yeniliklere hakim olmak gibi yeni donanımlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Öte yandan hayatın her alanındaki başarıda iletişim becerileri de son derece belirleyici oluyor. İnsanın kendisini doğru ifade etmesi, potansiyelini doğru yansıtabilmesi çok önemli. O sebeple Nilüfer Belediyesi olarak gençlerin sosyal hayatta, iş hayatında daha üretken, verimli, güçlü olmalarını destekleyen eğitim çalışmaları yapıyoruz. Gençlerle Yarına Bir Adım projemiz de bunlardan biri. Bu eğitim çalışmasının sizleri iş hayatınızda öne çıkaracak bir donanım sağladığını umuyorum. Proje ortaklarımıza, eğitmenlerimize ve projeye emeği geçen herkese çok teşekkür ederek, sizlere sadece iş hayatınızda değil, hayatınızın her alanında başarılar diliyorum” dedi.