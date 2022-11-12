Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve eğitim için şehir dışından gelen gençlerin Bursa'yı daha yakından tanımasının hedeflendiği “Gençlik Bursa'da Yollarda' projesi çerçevesinde yapılan etkinliklerle üniversite ve lise öğrencileri kentin tarihi ve turistik mekanlarını tanıma fırsatı buluyor.

Türkiye'nin farklı kentleri ve yurtdışından eğitim için Bursa'ya gelen üniversite öğrencilerinin Bursa'yı tüm değerleri ile tanımaları amacıyla gerçekleştirilen proje ile , üniversiteli gençler, her hafta Cumartesi günleri İznik'i ve Çarşamba günleri de Bursa'nın tarihi ve turistlik mekanlarını tanıma imkanı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezinden hareketle 9 Kasım'da Bursa gezisi ile başlayan proje toplam 8 ay sürecek ve 20 Mayıs 2022'de İznik gezisi ile son bulacak. Her program için 25 kişilik gruplar halinde ve rehber eşliğinde gerçekleşen gezilerden üniversiteli gençler tamamen ücretsiz yaralanabiliyor. 8 aylık programın sonunda İznik Gezisi ve Bursa Gezisi için binlerce gencin projeden yararlanması hedefleniyor.

Kayıtların online olarak Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü Mobil uygulaması ve gezi.bbgenclikkulubu.com adresinden yapıldığı programda gençler, Cumalıkızık Köyü, Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi, Yeşil Külliyesi, Tophane Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ile Alplerin nöbet değişimi ve Zindankapı gibi şehrin tarihi ve turistlik mekânları görme ve tanıma fırsatı buluyor. Programın İznik etabında da ilçenin tüm tarihi değerleri, gençlere tanıtılıyor.