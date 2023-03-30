Gençlik, ramazanda da Bursa yollarında

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca düzenlediği ‘Gençlik Bursa'da Manevi Değerlerin İzinde' projesiyle, eğitim için şehir dışından gelen gençler, medeniyetimizin Bursa'daki önemli değerlerini daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Gençlerin Bursa'yı daha yakından tanıması için 2018 yılından bu yana ‘Gençlik Bursa'da Yollarda' projesini yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, lise ve üniversite öğrencilerine şehrin tarihi ve turistik mekanlarını tanıma fırsatı sunuyor. Proje çerçevesinde gençler, her hafta Cumartesi günleri İznik'i ve Çarşamba günleri de Bursa'nın tarihi ve turistlik mekanlarını tanıma imkanı buluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle birlikte projenin içeriğini değiştirerek ‘Gençlik Bursa'da Manevi Değerlerin İzinde' adıyla devam ettiriyor. 22 Mart-19 Nisan 2023 tarihleri arasında sürecek projede, gençler Emir Sultan, Üftade, Ulu Camii, Tophane Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Muradiye Külliyesi, Molla Fenari, Tezveren, Somuncu Baba ve Süleyman Çelebi gibi medeniyetimizin Bursa'daki en önemli değerlerini tanıma fırsatı bulacak.