Gençlik Tiyatrosu ilk oyunuyla sahnede

Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun, Nilüfer'deki gençlik örgütleriyle bir araya gelerek hayata geçirdiği Gençlik Tiyatrosu ilk oyunuyla sahneye çıkıyor. Gençlerin rol aldığı Punck Rock isimli oyun Balat'ta, Orman'daki Kulübe Sahnesi'nde 23-24 Temmuz tarihlerinde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Bursa'da yaşayan gençleri tiyatro ile buluşturan "Nilüfer Kent Tiyatrosu Gençlik Tiyatrosu" projesi çerçevesindeki ilk oyun izleyici ile buluşuyor.

Gençlere güvenli, sıcak ve destekleyici bir sanat ortamı sağlamayı, kaliteli tiyatro deneyimleriyle gençlerin dramaya katılmalarını ve drama becerilerini geliştirmelerini, tiyatro hakkında temel bilgiler edinmelerini ve bu konuda becerilerini geliştirmelerini, kendi fikirlerini geliştirecekleri alana sahip olmalarını, farklı arkadaşlıklar edinmelerini sağlamak hedefiyle başlatılan "Nilüfer Kent Tiyatrosu Gençlik Tiyatrosu" projesi büyük ilgi gördü.

Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularından Adem Mülazim ve Barış Ayas'ın yönetmenliğinde çalışmalarını yürüten Gençlik Tiyatrosu'nun çalışmalarında Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri, Bursa Kadın Meclisi Üyeleri, Özgür Renkler Derneği ve Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü öğrencileri yer aldı.

Tamamen amatör gençlerle yapılan NKT Gençlik Tiyatrosu çalışmalarının ilk oyunu, Simon Stephens'in yazdığı “Punck Rock” oldu. Yönetmenliğini Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularından Adem Mülazim ve Barış Ayas'ın yaptığı Punck Rock oyununda; Ayla Gasimzade, Cihat Temel, Feyza Kayaaltı, Gökay Gökkaya, Kıvanç Gümen, Öykü Erdoğdu, Tuğba Nur Gökdemir ve Tuğra Tongur rol alıyor.

Gençlerin sahnelediği “Punck Rock” isimli oyun 23 ve 24 Temmuz'da Balat Atatürk Ormanı'ndaki Ormandaki Kulübe Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Oyunu izlemek isteyenler davetiyeleri bilet.nilufer.bel.tr adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.