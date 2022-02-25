Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Bursa'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bursa'da yarın yapılacak bir dizi ziyaretler için ile gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban karşıladı. Karşılamanın ardından İnegöl Belediyesini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Başkan Taban'ın gençlik merkezi ve antrenman sahası talebini kabul ederek söz verdi. İnegöl Belediyesinin ardından Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, esnaflara hayırlı kazançlar diledi. Ardından Kasapoğlu, İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi binasındaki nöbetçi kitaphanede ders çalışan öğrencilere kitap dağıtarak derslerinde başarılar diledi. Kasapoğlu, geçtiğimiz ay kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İnegöl Gençlik Merkezi Müdürü Recep Erdoğan'ın ailesini de ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Ardından Bakan Kasapoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Bursa'ya geçti.